Раскрыта дата большой распродажи игр в Steam

Японская “Золотая неделя” начинается в конце апреля, а именно 29 числа. В этот же день, согласно опубликованным SteamDB данным, сервис цифровой дистрибуции Steam решил запустить свою ежегодную распродажу японских игр. Источнику также удалось заполучить баннер, посвященный данной инициативе. На нем можно увидеть, что завершение распродажи придется на 6 мая.

Напомним, что в прошлом году Golden Week началась 30 апреля, а закончилась 6 мая. Со скидками продавались такие хиты, как Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, Dark Souls 3 и прочие тайтлы японских студий.