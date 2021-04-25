Игры
Сегодня в 07:24
Раскрыта дата большой распродажи игр в Steam
Уже на следующей неделе
Источник информации о сервисе Steam — SteamDB — поделился предварительной информацией о грядущей большой распродаже игр. Так, согласно опубликованным данным, акция начнется во время “Золотой недели” в Японии, которая, в свою очередь, состоится уже на следующей неделе.
Японская “Золотая неделя” начинается в конце апреля, а именно 29 числа. В этот же день, согласно опубликованным SteamDB данным, сервис цифровой дистрибуции Steam решил запустить свою ежегодную распродажу японских игр. Источнику также удалось заполучить баннер, посвященный данной инициативе. На нем можно увидеть, что завершение распродажи придется на 6 мая.
Напомним, что в прошлом году Golden Week началась 30 апреля, а закончилась 6 мая. Со скидками продавались такие хиты, как Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, Dark Souls 3 и прочие тайтлы японских студий.