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Раскрыта дата производства нового поколения Nintendo Switch
Это случится уже совсем скоро
Напомним, что буквально осенью прошлого года японская компания Nintendo представила свою новую консоль Switch Lite. Устройство быстро обрело широкую популярность, которая, к слову, продолжается вплоть до сегодняшнего дня, за счет своей относительно доступной стоимости. Сейчас же, в сети появилась информация о том, что представители компании уже готовятся готовятся выпустить следующее поколение консоли.
По словам инсайдера, который ссылается на данные тайваньских представителей цепочки поставок, уже в этом квартале представители Nintendo запланировали начать серийное производство нового поколения консоли.
Отмечается, что производство устройства в таком объеме обусловлено желанием компании разработать достаточное количество игровых приставок, которое было бы способно удовлетворить высокий спрос на новинку.