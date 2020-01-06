Раскрыта дата производства нового поколения Nintendo Switch

По словам инсайдера, который ссылается на данные тайваньских представителей цепочки поставок, уже в этом квартале представители Nintendo запланировали начать серийное производство нового поколения консоли.

Отмечается, что производство устройства в таком объеме обусловлено желанием компании разработать достаточное количество игровых приставок, которое было бы способно удовлетворить высокий спрос на новинку.