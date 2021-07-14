Раскрыта дата выхода игры в стиле киберпанк с элементами GTA II

В качестве издателя выступила компания Daedalic Entertainment, тогда как разрабатывалcя тайтл студией Dark Lord. Сама игра была представлена еще в конце января и ожидалось, что компания запустит предрелизную версию в первой половине 2021 года. Но все пошло не по плану и разработчики не успели доделать игру. Сейчас же наконец выяснилось, когда состоится выход Glitchpunk.

Так, игра получит ранний доступ в сервисе цифровой дистрибуции Steam меньше, чем через месяц — уже 11 августа. Известно, что в раннем доступе игроки смогут оказаться лишь в двух виртуальных городах — Техасе и Новой Балтии. Однако по ходу разработки будут добавлены Москва и Нео Токио.