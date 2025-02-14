Раскрыта дата выхода на ПК скандального PS5-эксклюзива Stellar Blade

Опубликовано 14 февраля 2025, 07:231 мин.
Раскрыта дата выхода на ПК скандального PS5-эксклюзива Stellar BladeИюнь 2025-го
Студия Shift Up подтвердила выход экшен-боевика Stellar Blade на ПК в июне 2025 года.
Страница игры уже доступна в Steam, где опубликованы первые скриншоты. Точная дата релиза пока не объявлена.
Издателем выступит PlayStation Publishing LLC, но остается вопрос: потребуется ли обязательная привязка к PlayStation Network?
К релизу на ПК разработчики также подготовили DLC-кроссовер с Goddess of Victory: Nikke, который выйдет одновременно для PS5 и ПК.
До сих пор Stellar Blade оставалась эксклюзивом PS5 и разошлась тиражом 1 млн копий. Разработчики уверены, что версия для ПК покажет еще лучшие продажи.
В Stellar Blade игрокам предстоит взять под контроль Еву, сражающуюся с пришельцами в постапокалиптическом будущем, чтобы спасти человечество.