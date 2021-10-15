Раскрыта эксклюзивная особенность ПК-версии ремастера Crysis 2

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Раскрыта эксклюзивная особенность ПК-версии ремастера Crysis 2Где-то в сторонке плачут владельцы PS5 и Xbox Series X
Разработчики ремастера Crysis 2 опубликовали свежую порцию информации о грядущем релизе. Оказалось, что ПК-версия игры будет незначительно отличаться от консольных.
Так, варианта проекта Crytek для компьютеров будет поддерживать сразу две технологии, которые будут эксклюзивами платформы — тени на воде и рейтрейсинг, сообщает DSOGaming.
Последнее особенно иронично, учитывая, что при продвижении той же PlayStation 5 в Sony делали отдельный жирный акцент на внедрении реалистичного отражения в играх для её консоли.
Полный перечень того, что разработчики внедрили в Crysis 2 Remastered, можно прочитать ниже:
- TAA (Temporal Anti-Aliasing);
- HDR (появится с патчем первого дня);
- Улучшенная Parallax Occlusion Mapping;
- SSS (Screen Space Shadows);
- SSDO (Screen Space Directional Occlusion);
- SSGI (Screen Space Global Illumination);
- SVOGI (Voxel-based Global Illumination);
- SSR;
- NVIDIA DLSS;
- Улучшенные тени (и на окружениях, и на частицах);
- Тени на воде (только на ПК);
- Улучшенные отражения;
- Улучшенное освещение;
- Рейтрейсинг (только на ПК);
- 60 кадров в секунду в разрешении вплоть до 4K на PS5 и Xbox Series X.