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Раскрыта эксклюзивная особенность ПК-версии ремастера Crysis 2

Где-то в сторонке плачут владельцы PS5 и Xbox Series X
Разработчики ремастера Crysis 2 опубликовали свежую порцию информации о грядущем релизе. Оказалось, что ПК-версия игры будет незначительно отличаться от консольных.
Раскрыта эксклюзивная особенность ПК-версии ремастера Crysis 2

Так, варианта проекта Crytek для компьютеров будет поддерживать сразу две технологии, которые будут эксклюзивами платформы — тени на воде и рейтрейсинг, сообщает DSOGaming.

Последнее особенно иронично, учитывая, что при продвижении той же PlayStation 5 в Sony делали отдельный жирный акцент на внедрении реалистичного отражения в играх для её консоли.

Полный перечень того, что разработчики внедрили в Crysis 2 Remastered, можно прочитать ниже:

  • TAA (Temporal Anti-Aliasing);
  • HDR (появится с патчем первого дня);
  • Улучшенная Parallax Occlusion Mapping;
  • SSS (Screen Space Shadows);
  • SSDO (Screen Space Directional Occlusion);
  • SSGI (Screen Space Global Illumination);
  • SVOGI (Voxel-based Global Illumination);
  • SSR;
  • NVIDIA DLSS;
  • Улучшенные тени (и на окружениях, и на частицах);
  • Тени на воде (только на ПК);
  • Улучшенные отражения;
  • Улучшенное освещение;
  • Рейтрейсинг (только на ПК);
  • 60 кадров в секунду в разрешении вплоть до 4K на PS5 и Xbox Series X.