Раскрыта эксклюзивная особенность ПК-версии ремастера Crysis 2

Так, варианта проекта Crytek для компьютеров будет поддерживать сразу две технологии, которые будут эксклюзивами платформы — тени на воде и рейтрейсинг, сообщает DSOGaming.

Последнее особенно иронично, учитывая, что при продвижении той же PlayStation 5 в Sony делали отдельный жирный акцент на внедрении реалистичного отражения в играх для её консоли.

Полный перечень того, что разработчики внедрили в Crysis 2 Remastered, можно прочитать ниже: