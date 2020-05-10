Раскрыта информация о переходе игр с PlayStation 4 на консоль нового поколения

Так, согласно данным инсайдера под ником PSErebus, который, к слову, является проверенным информатором, геймеры смогут обновить некоторые тайтлы с PlayStation 4 до версии PlayStation 5. Причем отмечается, что сделать это можно будет абсолютно бесплатно. Таким образом пользователи, купившие игру один раз, смогут пользоваться ей сразу на двух приставках двух поколений.

Инсайдер также поделился списком игр, которые могут получить обновление до PlayStation 5. К ним, по словам источника, относятся LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, FIFA 21, Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers Alliance, а также Assassin’s Creed Valhalla и прочие. Сообщается, что геймеры, которые приобрели определенный тайто для PlayStation 4 смогут получить цифровой код, который и позволит перенести игру на PlayStation 5 в конце текущего года.