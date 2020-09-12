В то время, пока Microsoft успела рассказать практически все о своей новой консоли (и цену, и даже факт наличия двух разных версий), японская Sony продолжает хранить молчание. К счастью, мы живем в эпоху интернета, а значит, то, о чем молчит компания-разработчик, расскажут многочисленные авторитетные интернет-инсайдеры. Вот и на этот раз именно ими была раскрыта комплектация новейшей консоли PlayStation 5.