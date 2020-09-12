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Сегодня 13:14
Раскрыта комплектация новейшей консоли PlayStation 5
Скажем так: все более-менее ожидаемо
В то время, пока Microsoft успела рассказать практически все о своей новой консоли (и цену, и даже факт наличия двух разных версий), японская Sony продолжает хранить молчание. К счастью, мы живем в эпоху интернета, а значит, то, о чем молчит компания-разработчик, расскажут многочисленные авторитетные интернет-инсайдеры. Вот и на этот раз именно ими была раскрыта комплектация новейшей консоли PlayStation 5.
Судя по имеющимся данным, она будет максимально обыденной: в коробке, вместе с самой консолью, нас будут ждать контроллер DualSense, кабель для подключения к телевизору по HDMI, кабель питания, кабель USB, а также, судя по всему, подставка:
Стоит отметить, что источники, “слившие” эту информацию, сообщают, что речь идет о комплекте поставок консоли для рынка Гонконга. Но учитывая, что в наше время даже игровые приставки по всему миру продают с одинаковым наполнением, можно смело ждать, что PlayStation 5 и в версии для Европы, и в версии для России получит точно такой же комплект.