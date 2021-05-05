Раскрыта причина исчезновения игр Ubisoft из Epic Games Store в 2019 году

Напомним, что два года назад Epic Games заявила о том, что Tom Clancy’s The Division 2 и Anno 1800 нельзя больше купить в цифровом магазине. Впоследствии к этому списку добавили и другие тайтлы Ubisoft. Тогда этот инцидент объяснили как проблемы с интеграцией Uplay.

Сейчас же стала известна настоящая причина случившегося. Так, в сеть попало электронное письмо, в котором и сообщается причина временного исчезновения тайтлов Ubisoft из Epic Games Store. Как выяснилось, проблема была большом количестве мошеннических транзакций в The Division 2. В письме руководитель Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) отметил, что с 10 по 11 мая 2019 года доля мошеннический транзакций в игре соответсвовала 70%, двигаясь к 90%.

“Искушённые хакеры создавали аккаунты Epic, с помощью ворованных кредитных карт покупали игры Ubisoft и продавали связанные с Uplay учётные записи быстрее, чем мы успевали их деактивировать”, — сообщил Суини.