Раскрыта работа над перезапуском серии игр Prince of Persia

Популярный YouTube-блогер из Индии Lazy Assassin рассказал о факте создания новой полноценной игры Prince of Persia, не связанную с прошлыми частями. Его словам можно верить хотя бы потому, что именно он одним из первых рассказал о разработке Prince of Persia: Sands of Time Remake.

По словам инсайдера, Ubisoft сейчас занята проработкой ранней концепции игры. В связи с этим не стоит ожидать выхода проекта раньше 2023-2024 годов. Зато, по словам Lazy Assassin, игроки могут уже сейчас сейчас рассчитывать на серьезные изменения в главной игровой механике серии — перемотке времени.