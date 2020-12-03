Игры
Сегодня 17:12
Раскрыта работа над перезапуском серии игр Prince of Persia
Новая часть обещает сильно удивить новым подходом к перемотке времени
Некоторое время назад Ubisoft объявила о создании ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Многие пользователи остались недовольны не только самим фактом подобной разработки, но и тем, какого качества вырисовывается финальный продукт. Но, судя по последним данным, у издателя большие планы на серию, так как прямо сейчас внутри компании ведется полноценная разработка перезапуска серии.
Популярный YouTube-блогер из Индии Lazy Assassin рассказал о факте создания новой полноценной игры Prince of Persia, не связанную с прошлыми частями. Его словам можно верить хотя бы потому, что именно он одним из первых рассказал о разработке Prince of Persia: Sands of Time Remake.
По словам инсайдера, Ubisoft сейчас занята проработкой ранней концепции игры. В связи с этим не стоит ожидать выхода проекта раньше 2023-2024 годов. Зато, по словам Lazy Assassin, игроки могут уже сейчас сейчас рассчитывать на серьезные изменения в главной игровой механике серии — перемотке времени.