Раскрыта работа над перезапуском серии игр Prince of Persia

Некоторое время назад Ubisoft объявила о создании ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Многие пользователи остались недовольны не только самим фактом подобной разработки, но и тем, какого качества вырисовывается финальный продукт. Но, судя по последним данным, у издателя большие планы на серию, так как прямо сейчас внутри компании ведется полноценная разработка перезапуска серии.