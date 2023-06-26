Раскрыта тайна личности лиц, скрывающихся за масками оперативников в Counter-Strike 1.6

Недавно игроки получили интересную информацию о личностях, изображенных на главном экране игры, которые ранее оставались неизвестными. Оказалось, что двое оперативников с главного меню Counter-Strike 1.6 это Дэйв Риллер и Джон Гатри.

Они являются близкими друзьями разработчиков. Более того, оба участвовали в создании некоторых карт для игры в качестве дизайнеров.