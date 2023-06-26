Раскрыта тайна личности лиц, скрывающихся за масками оперативников в Counter-Strike 1.6

21:06, 26 июня 2023
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Раскрыта тайна личности лиц, скрывающихся за масками оперативников в Counter-Strike 1.6Они даже принимали участие в создании игры
Counter-Strike , одна из самых популярных сетевых игр, существует уже почти 23 года.
Недавно игроки получили интересную информацию о личностях, изображенных на главном экране игры, которые ранее оставались неизвестными. Оказалось, что двое оперативников с главного меню Counter-Strike 1.6 это Дэйв Риллер и Джон Гатри.
Они являются близкими друзьями разработчиков. Более того, оба участвовали в создании некоторых карт для игры в качестве дизайнеров.
Напомним, что в ближайшие месяцы ожидается релиз новой части серии — Counter-Strike 2. Игра будет доступна совершенно бесплатно. Valve решила заменить технически устаревшую CS:GO на CS2 и сделать игру доступной для всех желающих без необходимости покупки.
Ждём открытой беты долгожданного проекта.