Раскрыта тайна отказа Microsoft от перехода на аккумуляторные батареи в контроллерах Xbox

Всё дело в том, что редмондская компания подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с Duracell, передаёт GamesRadar+. Согласно имеющимся данным, оно продлится ещё некоторое время. И пока оно в силе, все контроллеры Xbox должны поставляться с батареями AA от Duracell.