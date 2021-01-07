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Раскрыта тайна отказа Microsoft от перехода на аккумуляторные батареи в контроллерах Xbox
Всё оказалось в банальном бизнес-сотрудничестве с Duracell
Фанаты PlayStation любят использовать отсутствие аккумуляторной батареи в Xbox-контроллере в качестве аргумента, почему геймпад для их консоли лучше. И вот, наконец-то, стало известно, с чем связан отказ Microsoft от перехода на аккумуляторные батареи в контроллерах Xbox.
Всё дело в том, что редмондская компания подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с Duracell, передаёт GamesRadar+. Согласно имеющимся данным, оно продлится ещё некоторое время. И пока оно в силе, все контроллеры Xbox должны поставляться с батареями AA от Duracell.
Партнерство с Duracell и Xbox всегда было положительным <...> Это длительное соглашение между Duracell и Microsoft. Сделка заключается для OEM-производителей на поставку аккумуляторных батарей для консолей Xbox, а также батарей для контроллеров.