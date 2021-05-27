Игры
Сегодня в 14:27
Раскрыта таинственная игра, которую раздадут бесплатно в Epic Games на этой неделе
Rise of the Tomb Raider
Обычно цифровой магазин Epic Games Store не скрывает, какая следующая игра является кандидатом на бесплатную раздачу, однако не на этой неделе. Тем не менее, в сети все таки раскрыли таинственную игру, которую уже сегодня можно будет загрузить со 100% скидкой.
Так, согласно данным источников, на этой неделе пользователи могут загрузить игру о Ларе Крофт — Rise of the Tomb Raider в издании 20 Year Celebration. Утечкой поделился пользователь под ником KekanKok в Reddit. Он разместил на форуме скриншот, сделанный в официальной группе Epic Games в социальной сети Facebook. В посте, который на данный момент уже удален, компания сообщает: «Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration бесплатно на ПК до 3 июня».
Уже сегодня в 18:00 по московскому времени закончится раздача баскетбольного симулятора NBA 2K21 и, судя по всему, стартует раздача Rise of the Tomb Raider.