Раскрыта таинственная игра, которую раздадут бесплатно в Epic Games на этой неделе

Так, согласно данным источников, на этой неделе пользователи могут загрузить игру о Ларе Крофт — Rise of the Tomb Raider в издании 20 Year Celebration. Утечкой поделился пользователь под ником KekanKok в Reddit. Он разместил на форуме скриншот, сделанный в официальной группе Epic Games в социальной сети Facebook. В посте, который на данный момент уже удален, компания сообщает: «Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration бесплатно на ПК до 3 июня».

Уже сегодня в 18:00 по московскому времени закончится раздача баскетбольного симулятора NBA 2K21 и, судя по всему, стартует раздача Rise of the Tomb Raider.