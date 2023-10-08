Раскрыта точная дата выхода и цена карманной консоли нового поколения Nintendo Switch 2

Раскрыта точная дата выхода и цена карманной консоли нового поколения Nintendo Switch 2Нас ждут две модификации уже на старте
По слухам, карманная консоль нового поколения Nintendo Switch 2 появится на рынке в последние месяцы 2024 года, прич\м в двух различных вариантах.
Информация была раскрыта пользователем Discord под ником SoldierDelta, который ранее предоставлял достоверные сведения о прочих устройствах.
Согласно утечкам, новые консоли Nintendo, имеющие внутреннее имя NG, планируются к запуску 24 сентября 2024 года. Однако также существует вероятность выпуска в ноябре 2024-го, так как для этого периода установлен «запасной» интервал.
При запуске будут доступны две модели: стандартная по цене $449 и «цифровая» версия за $400.
Отметим, что хоть SoldierDelta ранее доказал свой доступ к конфиденциальной информации, стоит относиться к этим данным с определённой долей скепсиса.