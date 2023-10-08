Раскрыта точная дата выхода и цена карманной консоли нового поколения Nintendo Switch 2

Информация была раскрыта пользователем Discord под ником SoldierDelta, который ранее предоставлял достоверные сведения о прочих устройствах.

Согласно утечкам, новые консоли Nintendo, имеющие внутреннее имя NG, планируются к запуску 24 сентября 2024 года. Однако также существует вероятность выпуска в ноябре 2024-го, так как для этого периода установлен «запасной» интервал.

При запуске будут доступны две модели: стандартная по цене $449 и «цифровая» версия за $400.

Отметим, что хоть SoldierDelta ранее доказал свой доступ к конфиденциальной информации, стоит относиться к этим данным с определённой долей скепсиса.