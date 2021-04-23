Раскрыто число игроков, вернувших свою копию провальной Cyberpunk 2077

В основу заявления CDPR легли данные, полученные от дистрибуторов. По словам разработчиков, уже к концу 2020 года было продано более 13,7 млн копий Cyberpunk 2077. При этом вернуть свою копию пожелали 30 тыс игроков, пишет Neowin.

На саму программу по возмещению средств было потрачено 2,23 млн долларов, следует из сообщения разработчиков.

Больше всего продаж пришлось на компьютеры и платформу Stadia — 56% от общего числа проданных цифровых копий. 28% пришлось на PlayStation 4, а 17% — на Xbox One. В общей сложности компания заработала 316 млн долларов.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 является одним из самых провальных за последнее время. Это проявилось в числе негативных отзывов на игру из-за её финального качества, огромного числа багов и вылетов.