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Раскрыто число игроков, вернувших свою копию провальной Cyberpunk 2077

Их оказалось не так уж и много на общем фоне купивших
Разработчики Cyberpunk 2077 — CD PROJEKT RED — наконец-то раскрыли интересную информацию о финансовой стороне своего проекта. И речь идёт не только о количестве проданных копий. Теперь нам известно, как много игроков пожелали вернуть свою копию провалившейся на старте игры.

В основу заявления CDPR легли данные, полученные от дистрибуторов. По словам разработчиков, уже к концу 2020 года было продано более 13,7 млн копий Cyberpunk 2077. При этом вернуть свою копию пожелали 30 тыс игроков, пишет Neowin.

На саму программу по возмещению средств было потрачено 2,23 млн долларов, следует из сообщения разработчиков.

Больше всего продаж пришлось на компьютеры и платформу Stadia — 56% от общего числа проданных цифровых копий. 28% пришлось на PlayStation 4, а 17% — на Xbox One. В общей сложности компания заработала 316 млн долларов.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 является одним из самых провальных за последнее время. Это проявилось в числе негативных отзывов на игру из-за её финального качества, огромного числа багов и вылетов.