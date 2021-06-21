Раскрыто число пострадавших от видеоигр в 2020 году американцев

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Раскрыто число пострадавших от видеоигр в 2020 году американцевОказалось, что таких очень и очень много
Чуть ли не с самого зарождения игровой индустрии, ей приписывают различные «грехи». Начиная от влияния на психику, заканчивая вполне реальными физическими увечьями.
Подсчитать количество последних взялись специалисты из «Комиссии по безопасности потребительских товаров США». Они опубликовали в своём Twitter-аккаунте пост, в котором продемонстрировали статистику обращений игроков из Соединённых Штатов за медицинской помощью.
Что интересно, в списке можно найти не только такие проблемы со здоровьем, как сотрясение мозга, рваные раны, падение с кровати и т.д.
Нашлось место и более смешным и нелепым ситуациям. Например, немало людей обратились за помощью из-за попадания в них брошенного другим игроком контроллера. Также геймеры получали травмы во время празднования достижения в видеоигре или просто во время продолжительных игровых сессий.
Общее число таких «пострадавших» оказалось более 13 тыс человек.