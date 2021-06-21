Раскрыто число пострадавших от видеоигр в 2020 году американцев

Подсчитать количество последних взялись специалисты из «Комиссии по безопасности потребительских товаров США». Они опубликовали в своём Twitter-аккаунте пост, в котором продемонстрировали статистику обращений игроков из Соединённых Штатов за медицинской помощью.

Что интересно, в списке можно найти не только такие проблемы со здоровьем, как сотрясение мозга, рваные раны, падение с кровати и т.д.