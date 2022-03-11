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Раскрыто кодовое название неанонсированной консоли Microsoft Xbox

А вот и первые сведения о долгожданной многими новинке
Прошлое консольное поколение подарило нам новый опыт — прямо посреди жизненного цикла Xbox One и PlayStation 4 вышли продвинутые модели обеих приставок. И, судя по всему, как минимум Microsoft такой подход понравился.
Раскрыто кодовое название неанонсированной консоли Microsoft Xbox

По крайней мере, об этом говорят свежие инсайды от приближённых к компании источников. По их словам, редмондцы уже вовсю работают над новой консолью, которая получила кодовое имя Keystone.

Напомним, что ранее похожие названия уже получали предыдущие девайсы Microsoft — Xbox Series X помечался во внутренних документах как Scarlett, а Xbox One — Durago.

Отметим, что сама компания никак не прокомментировала свежий слух. А значит, достаточно сложно даже предположить, когда стоит ждать анонса новой игровой консоли бренда.

Источник: GamesRadar+
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