Раскрыто кодовое название неанонсированной консоли Microsoft Xbox

По крайней мере, об этом говорят свежие инсайды от приближённых к компании источников. По их словам, редмондцы уже вовсю работают над новой консолью, которая получила кодовое имя Keystone.

Напомним, что ранее похожие названия уже получали предыдущие девайсы Microsoft — Xbox Series X помечался во внутренних документах как Scarlett, а Xbox One — Durago.

Отметим, что сама компания никак не прокомментировала свежий слух. А значит, достаточно сложно даже предположить, когда стоит ждать анонса новой игровой консоли бренда.