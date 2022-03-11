Раскрыто кодовое название неанонсированной консоли Microsoft Xbox

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Раскрыто кодовое название неанонсированной консоли Microsoft XboxА вот и первые сведения о долгожданной многими новинке
Прошлое консольное поколение подарило нам новый опыт — прямо посреди жизненного цикла Xbox One и PlayStation 4 вышли продвинутые модели обеих приставок. И, судя по всему, как минимум Microsoft такой подход понравился.
По крайней мере, об этом говорят свежие инсайды от приближённых к компании источников. По их словам, редмондцы уже вовсю работают над новой консолью, которая получила кодовое имя Keystone.
Напомним, что ранее похожие названия уже получали предыдущие девайсы Microsoft — Xbox Series X помечался во внутренних документах как Scarlett, а Xbox One — Durago.
Отметим, что сама компания никак не прокомментировала свежий слух. А значит, достаточно сложно даже предположить, когда стоит ждать анонса новой игровой консоли бренда.
Источник: GamesRadar+