Игры
Сегодня в 17:02
Раскрыто негативное влияние видеоигр на успеваемость детей
Не забыли эксперты и об их положительном влиянии
Как стало известно, использование видеоигр и компьютера более одного часа в день негативно влияет на на успеваемость детей в школе. Стоит отметить, что речь в данном случае идёт о будних днях.
Так, группа учёных из Китая и США изучили влияние времени, проведённого за этими двумя развлечениями, связано с успеваемостью китайских школьников. По итогу оказалось, что 40% детей пользовались интернетом или играли в видеоигры в будние дни, а 62% делали это в выходные, сообщает Computers in Human Behavior.
В итоге те, кто тратил на эти занятия меньше времени, по итогу не только лучше успевали в учёбе, но и меньше скучали во время уроков. При этом эксперты всё же считают, что умеренное использование игр по выходным наоборот помогало школьникам в обучении.