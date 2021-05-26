Раскрыто негативное влияние видеоигр на успеваемость детей

Так, группа учёных из Китая и США изучили влияние времени, проведённого за этими двумя развлечениями, связано с успеваемостью китайских школьников. По итогу оказалось, что 40% детей пользовались интернетом или играли в видеоигры в будние дни, а 62% делали это в выходные, сообщает Computers in Human Behavior.

В итоге те, кто тратил на эти занятия меньше времени, по итогу не только лучше успевали в учёбе, но и меньше скучали во время уроков. При этом эксперты всё же считают, что умеренное использование игр по выходным наоборот помогало школьникам в обучении.