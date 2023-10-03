Раскрыты цена и дата выхода карманной консоли Lenovo Legion Go

Новинка была представлена на выставке IFA 2023 и официально поступит в продажу 31 октября. Устройство уже доступно для предзаказа в двух вариантах: модель с 512 ГБ стоимостью $699.99 и с 1 ТБ за $749.99.

Legion Go получил 8,8-дюймовый дисплей PureSight с разрешением 2560 x 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и переменной частотой обновления 144 Гц.

Дисплей также предлагает яркость 500 нит и 97% цветовой гаммы DCI-P3. Внутри устройства работает процессор AMD Ryzen Z1 или Z1 Extreme и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7500 МГц.

Операционная система ожидаемая — Windows 11.

Особенностью Legion Go является отсоединяемый контроллер TrueStrike с продвинутыми функциями и встроенный тачпад. Новинка также оборудована аккумулятором ёмкостью 49,2 Втч.