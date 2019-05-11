Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5

Аналитик японской компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда (Hideki Yasuda) раскрыл подробности о готовящейся к выпуску игровой приставке Sony следующего поколения — PlayStation 5.

По данным аналитика, PlayStation 5 появится на полках магазинов в ноябре 2020 года по цене 500 долларам. К 31 марта 2021 года он прогнозирует продажи порядка 6 миллионов приставок, а через год, к 31 марта 2022 года — 21 миллион.

Согласно более ранним утечкам, краткий показ PlayStation 5 запланирован на середину 2019 года, а полноценный анонс — в декабре 2019 года на PlayStation Experience. Выход в продажу ожидается либо в апреле, либо в ноябре 2020 года.

Аппаратной платформой приставки стал 7-нанометровый восьмиядерный процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и графический процессор семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей. Также обещан улучшенный SSD, который ускорит загрузку игр, и обладает пропускной способностью большей, чем у любого накопителя на ПК. Появится поддержка 8K-разрешения. Новый чип AMD также позволит решить проблему со звуком, который не менялся со времён PlayStation 3 и разочаровал многих пользователей PS4.