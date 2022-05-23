Раскрыты цены и особенности игр с первой PlayStation для новеньких PlayStation 4 и 5

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Раскрыты цены и особенности игр с первой PlayStation для новеньких PlayStation 4 и 5Намечается очень интересное нововведение
Некоторое время назад стало известно, что в обновлённой подписке PlayStation Plus появится доступ к старым играм, в том числе с PlayStation One.
Теперь же в сети появилась совершенно новая информация о классических проектах для консолей Sony. Так, например, компания добавит в них поддержку апскейлинга разрешения. Вместе с этим увеличению подвергнется и частота кадров.
Сообщается также о появлении в играх для PlayStation One, запускаемых на PlayStation 4 и 5, функции перемотки. Нечто подобное ранее внедрился Nintendo в сервисе Switch Online.
Известна также и примерная стоимость игр из коллекции PlayStation Classics. Как минимум на малазийском рынке тайтлы будут стоит от 250 до 550 рублей (разумеется, в местной валюте).