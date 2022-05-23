Раскрыты цены и особенности игр с первой PlayStation для новеньких PlayStation 4 и 5

Теперь же в сети появилась совершенно новая информация о классических проектах для консолей Sony. Так, например, компания добавит в них поддержку апскейлинга разрешения. Вместе с этим увеличению подвергнется и частота кадров.

Сообщается также о появлении в играх для PlayStation One, запускаемых на PlayStation 4 и 5, функции перемотки. Нечто подобное ранее внедрился Nintendo в сервисе Switch Online.