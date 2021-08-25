Раскрыты игры, в которых появится технология улучшения графики на основе искусственного интеллекта от NVIDIA

Если быть точнее, то речь идёт об интеллектуальном масштабировании до 4К без использования мощностей компьютерного «железа». Именно оно появится в:

Marvel’s Guardians of the Galaxy — появится сразу на старте, 26 октября. Battlefield 2042 — технология также станет доступна в момент выхода, 2 октября. Dying Light 2 Stay Human — 7 декабря. Myst — 26 августа.

Эти же игры получат поддержку другой технологии от NVIDIA — трассировки лучей. Полный список проектов, в которых будут внедрены наработки «зелёных» состоит из ещё большего числа игр, с которыми можно ознакомиться по ссылке.