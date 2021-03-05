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Раскрыты характеристики и сроки старта производства новой портативной консоли Nintendo Switch Pro
Интересно, насколько удачным будет новое поколение уже легендарной ставшей портативки?
Nintendo в 2017 году смогла «возродить» рынок портативных игровых консолей — с этим сложно спорить. Её карманная приставка Switch стала настоящим хитом продаж. А сейчас, на радость фанатам, пришла пора узнать немного подробностей о новом поколении девайса.
Так, если верить интернет-инсайдерам, Nintendo намерена выпустить Switch Pro уже в 2021 году. Очень важным прорывом новинки, на фоне предшественника, должен стать OLED-дисплей. Он будет 7-дюймовым и с разрешением 720р, а его производством займётся Samsung, пишет Gizmochina.
Источники Bloomberg, в свою очередь, заявляют, что в режиме подключения к телевизору, консоль сможет поддерживать разрешение вплоть до 4К.
Что же до старта продаж новинки, то они ожидаются перед рождественскими праздниками. По данным информаторов, Samsung начнёт поставку OLED-панелей уже в июле текущего года.