Раскрыты характеристики и сроки старта производства новой портативной консоли Nintendo Switch Pro

Так, если верить интернет-инсайдерам, Nintendo намерена выпустить Switch Pro уже в 2021 году. Очень важным прорывом новинки, на фоне предшественника, должен стать OLED-дисплей. Он будет 7-дюймовым и с разрешением 720р, а его производством займётся Samsung, пишет Gizmochina.

Источники Bloomberg, в свою очередь, заявляют, что в режиме подключения к телевизору, консоль сможет поддерживать разрешение вплоть до 4К.

Что же до старта продаж новинки, то они ожидаются перед рождественскими праздниками. По данным информаторов, Samsung начнёт поставку OLED-панелей уже в июле текущего года.