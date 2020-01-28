Раскрыты характеристики процессора дешёвой версии грядущего Xbox
Так, интернет-инсайдера под ником _rogame опубликовал данные, найденные в базе данных бенчмарка 3DMark. В них говорится о том, что в утилите прошел тестирование загадочный гибридный процессор производства AMD. При этом данный чипсет оснащен восьми ядрами, частота которых находится на уровне 3,2/4,0 ГГц — данный факт указывает на то, что новинка построена на базе архитектуры Zen 2.
Что же касательно принадлежности устройства к производству консоли, то об этом говорит память системы, в которой оно тестировалось. Так, при тестировании использовалось 16 ГБ памяти, вероятнее всего GDDR6, 4 ГБ из которых выступали в качестве оперативной памяти, а 12 ГБ отвечали за видеопамять. Увы, никакой более подробной информации о графических возможностях процессора в бенчмарке не сохранилось.
Также неизвестный гибридный процессор прошел тестирование в двух других приложениях: в 3DMark 11 Performance и Time Spy. Что интересно, в последнем устройство испытывали совсем недавно — в данном тесте новинка показала общий результат около 7 100 баллов. Для большей ясности стоит отметить, что ноутбук с Ryzen 7 4800H и Radeon RX 5600 XT в том же бенчмарке набирает 5400 баллов, а персональный компьютер с Ryzen 9 3900X и разогнанной GeForce GTX 1660 Super — примерно 7 300 баллов. До сих пор неясно, для какой именно консоли будет использоваться загадочный чипсет, но судя по тому, что Xbox Series X должен получить еще более мощное железо, можно предположить, что данный процессор будет находиться в составе более слабой версии нового поколения консолей от Microsoft.