Раскрыты характеристики процессора Sony PlayStation 5

В сети появились новые подробности о готовящейся к выпуску игровой приставке Sony PlayStation 5. Информацией поделилось издание Wired.

По данным источника, в приставке будет использоваться процессор AMD Ryzen 3600G, также пока не представленный публике. Правда, Wired утверждает, что процессор был представлен на январской выставке CES 2019. Возможно, имеется ввиду закрытая презентация.

Также источник отмечает, что процессор будет стоить от 180 до 220 долларов, а сама приставка — 399 долларов.

Ранее Sony уже рассказала ряд подробностей о «консоли следующего поколения». Аппаратной платформой приставки стал 7-нанометровый восьмиядерный процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и графический процессор семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей. Также обещан улучшенный SSD, который ускорит загрузку игр, и обладает пропускной способностью большей, чем у любого накопителя на ПК. Появится поддержка 8K-разрешения.

Краткий показ PlayStation 5 запланирован на середину 2019 года, а полноценный анонс — в декабре 2019 года на PlayStation Experience. Выход в продажу ожидается либо в апреле, либо в ноябре 2020 года.