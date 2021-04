Раскрыты подробности новой подписки для PlayStation

Оказалось, что это не совсем так. По данным инсайдера Shpeshal Ed, Sony и вправду готовит новую подписку. Но она будет больше похожа на Apple One, т.е. включать в себя как подписку на фильмы и телевизионный контент от Sony Pictures Entertainment, так и игры. При этом не совсем понятно, о какой именно подписке на игры идёт речь: о PlayStation Plus или PlayStation Now.

Отметим, что сама Sony до сих пор хранит молчание, никак не комментируя слухи вокруг грядущих новинок для её консоли.