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Раскрыты подробности новой подписки для PlayStation
Всё оказалось не так однозначно, как считалось ранее
На днях постановщик первого God of War Дэвид Яффе раскрыл планы Sony анонсировать «ответный удар» Xbox Game Pass. Практически сразу в сети появились слухи о том, что якобы японская компания готовит собственный аналог подобной подписки для консоли PlayStation.
Оказалось, что это не совсем так. По данным инсайдера Shpeshal Ed, Sony и вправду готовит новую подписку. Но она будет больше похожа на Apple One, т.е. включать в себя как подписку на фильмы и телевизионный контент от Sony Pictures Entertainment, так и игры. При этом не совсем понятно, о какой именно подписке на игры идёт речь: о PlayStation Plus или PlayStation Now.
Отметим, что сама Sony до сих пор хранит молчание, никак не комментируя слухи вокруг грядущих новинок для её консоли.