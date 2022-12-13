Раскрыты подробности обновлённой PS5 со съёмным дисководом

Но тогда это были слухи из разряда «когда-нибудь Sony что-то подобное сделает». Сейчас же, по словам, игрового журналиста Тома Хендерсона, есть вполне реальная информация об устройстве. Так, сразу два его источника рассказали об активном тестировании консоли внутри Sony.

Они же отметили, что на данный момент новая модель показывает себя отлично и «работает без нареканий».

Также Хендерсон рассказал, что официальный анонс новой версии игровой приставки не за горами — Sony может рассказать о ней уже в «ближайшее время».

Напомним, что он так же раньше заявлял, что релиз и старт продаж PlayStation 5 со съёмным дисководом может состояться уже в сентябре 2023 года.