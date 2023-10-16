Раскрыты полные характеристики неанонсированной PS5 Pro

Согласно предоставленной информации, новая версия PS5 будет оснащена 8-ядерным процессором Zen 2, аналогичным базовой модели PS5, работающим на частоте около 4 ГГц.

Графический процессор на базе RDNA 3 будет включать в себя 60 вычислительных блоков с частотой от 2,5 ГГц до 2,8 ГГц. Для сравнения, оригинальная PS5 могла похвастаться GPU RDNA 2 с 36 CU и частотой до 2,23 ГГц.

Кроме того, новинка получит 16 ГБ памяти GDDR6 и дополнительные 2/4 ГБ DDR5 RAM, предназначенные для операционной системы.

Ещё одной интересной особенностью станет улучшенный движок Tempest Engine, отвечающий за обработку звука, производительность которого удвоится.