Раскрыты предварительные сроки релиза выхода долгожданного PlayStation VR2

На фоне этого события, в сети активизировались с новой силы обсуждения долгожданного устройства. Своим мнением по поводу сроков релиза устройства поделился авторитетный аналитик Минг-Чи Куо.

По словам эксперта, PlayStation VR2 стоит ждать в начале 2023 года. Об этом ему стало известно из разговоров со своими китайскими источниками. Они утверждают, что массовое производство гарнитуры стартует во второй половине 2022 года — Sony намерена выпустить около 1,5 млн единиц к запуску в I квартале 2023-го.

Напомним, что ранее в Sony обещали выпустить 20 AAA-игр к дате релиза шлема.