Раскрыты системные требования и сроки бета-тестирования мобильной Battlefield

Сейчас же, наконец-то, издатель проекта в лице Electronic Arts опубликовал дополнительную информацию об игре. Так, игра будет распространяться по модели free-to-play — этим вряд ли кого-то можно удивить в 2021 году.

При этом представители EA заявили, что продаваемые за деньги предметы будут исключительно «украшательством», т.е. не будут иметь никакого влияния на непосредственно игровой процесс, передаёт IGN.

Бета-версия Battlefield Mobile должна выйти уже текущей осенью. Изначально доступ к ней получат игроки из Индонезии и на Филиппинах, причём речь идёт лишь о пользователях Android-смартфонов. В дальнейшем, разумеется, тестирование доберётся и до игроков из США, Великобритании или прочих стран.

На момент бета-теста мобильная Battlefield будет требовать на смартфоне как минимум Android 7.0. В дальнейшем, по словам разработчиков, планируется увеличить число поддерживаемых устройств.