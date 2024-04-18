Раскрыты системные требования ПК-версии бывшего PlayStation-эксклюзива Ghost of Tsushima

На компьютерах выйдет версия Director’s Cut, которая включает в себя основную сюжетную кампанию и дополнение Iki Island. При этом игра сможет похвастаться кооперативным мультиплеерным режимом Legends с поддержкой кросс-плея между ПК и PS4/PS5.

Системные требования же достаточно щадящие. Ознакомиться с ними можно на изображении ниже: