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Игры
Опубликовано 18 апреля 2024, 06:42
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Раскрыты системные требования ПК-версии бывшего PlayStation-эксклюзива Ghost of Tsushima

Они не то чтобы людоедские
За месяц до релиза ПК-версии Ghost of Tsushima, Sony опубликовала информацию о системных требованиях игры.
Раскрыты системные требования ПК-версии бывшего PlayStation-эксклюзива Ghost of Tsushima
© PlayStation

На компьютерах выйдет версия Director’s Cut, которая включает в себя основную сюжетную кампанию и дополнение Iki Island. При этом игра сможет похвастаться кооперативным мультиплеерным режимом Legends с поддержкой кросс-плея между ПК и PS4/PS5.

Системные требования же достаточно щадящие. Ознакомиться с ними можно на изображении ниже:

Раскрыты системные требования ПК-версии бывшего PlayStation-эксклюзива Ghost of Tsushima
© Vide

Отметим, что уже на релизе будет доступна поддержка апскейлеров NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS, а также поддержка управления с клавиатуры/мыши и геймпадов, включая Dual Sense с адаптивными курками.

Дата релиза Ghost of Tsushima Director’s Cut остается прежней — 16 мая 2024 года.

Источник:VIdeoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#игры
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#пк
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#PLAYSTATION 5