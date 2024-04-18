Раскрыты системные требования ПК-версии бывшего PlayStation-эксклюзива Ghost of Tsushima

Опубликовано 18 апреля 2024, 06:42
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Раскрыты системные требования ПК-версии бывшего PlayStation-эксклюзива Ghost of TsushimaОни не то чтобы людоедские
За месяц до релиза ПК-версии Ghost of Tsushima, Sony опубликовала информацию о системных требованиях игры.
На компьютерах выйдет версия Director’s Cut, которая включает в себя основную сюжетную кампанию и дополнение Iki Island. При этом игра сможет похвастаться кооперативным мультиплеерным режимом Legends с поддержкой кросс-плея между ПК и PS4/PS5.
Системные требования же достаточно щадящие. Ознакомиться с ними можно на изображении ниже:
Отметим, что уже на релизе будет доступна поддержка апскейлеров NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 и Intel XeSS, а также поддержка управления с клавиатуры/мыши и геймпадов, включая Dual Sense с адаптивными курками.
Дата релиза Ghost of Tsushima Director’s Cut остается прежней — 16 мая 2024 года.