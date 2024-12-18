Раскрыты системные требования ПК-версии новой игры от создателей It Takes Two и The Way Out

Опубликовано 18 декабря 2024, 07:081 мин.
Раскрыты системные требования ПК-версии новой игры от создателей It Takes Two и The Way OutЖдем-ждем-ждем
В Steam появились системные требования Split Fiction — новой кооперативной игры от авторов It Takes Two. Релиз запланирован на 6 марта 2025 года.
Для запуска на низких настройках в 1080p и 30 fps потребуется компьютер с Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600X, видеокартой GTX 970 или Radeon RX 470, а также 8 ГБ оперативной памяти. Игра займёт 85 ГБ свободного места и потребует широкополосного интернета.
Чтобы играть в 2K с высокими настройками и 60 fps, понадобится более мощное оборудование. Рекомендованы процессор Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 7 5800X, видеокарта RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT и 16 ГБ оперативной памяти.
Split Fiction сохранит фирменный кооперативный стиль студии и обещает стать одним из самых ожидаемых релизов весны следующего года.