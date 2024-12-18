Раскрыты системные требования ПК-версии новой игры от создателей It Takes Two и The Way Out

Для запуска на низких настройках в 1080p и 30 fps потребуется компьютер с Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600X, видеокартой GTX 970 или Radeon RX 470, а также 8 ГБ оперативной памяти. Игра займёт 85 ГБ свободного места и потребует широкополосного интернета.

Чтобы играть в 2K с высокими настройками и 60 fps, понадобится более мощное оборудование. Рекомендованы процессор Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 7 5800X, видеокарта RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT и 16 ГБ оперативной памяти.

Split Fiction сохранит фирменный кооперативный стиль студии и обещает стать одним из самых ожидаемых релизов весны следующего года.