Раскрыты способы купить запрещенную в России новую часть Call of Duty

Так, новую часть Call of Duty можно купить в PlayStation Store другого региона, отличного от России. Самая выгодная покупка с точки зрения цены будет в индонезийском интернет-магазине PlayStation, а вот самый лучший выбор, если вы хотите получить перевод игры на русский — это купить игру в украинском сегменте PS Store. В том, чтобы воспользоваться вышеописанной хитростью, нет ничего сложного, но как всегда, без нюансов все же не обошлось. Во-первых, вам в любом случае придется создавать еще один аккаунт. А во-вторых, обманывать Sony при регистрации — против правил сервиса и компания оставляет за собой право заблокировать ваш профиль.

Также никто не мешает купить физическую копию игры за рубежом в каком-нибудь интернет-магазине и наслаждаться игрой, не создавая десятки новых аккаунтов под каждую новую запрещенную игру.