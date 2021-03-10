Раскрыты сроки появления компактной PlayStation 5 Slim

Инсайдеры заявляют, что новинка получит улучшенную платформу AMD на базе 5-нм технологии, пишет MyDrivers. Для сравнения, в актуальной консоли используется 7-нм решение. Таким образом, новая модификация будет не только меньше, но и, возможно, даже мощнее оригинальной PlayStation 5.

Что же касательно выхода Slim-версии консоли, то она может поступить в продажу уже в 2023 году — всего лишь через три года после релиза обычной «пятёрки».

Отметим, что сама Sony ранее заявляла, что дефицит консоли нового поколения продлится как минимум до осени 2021 года.