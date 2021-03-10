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Раскрыты сроки появления компактной PlayStation 5 Slim
Ждать осталось не то чтобы сильно долго
Несмотря на то, что PlayStation 5 — всё ещё дефицитный девайс, в сети уже ходят слухи о новой модификации консоли. Речь идёт о более тонкой и компактной версии, которая, судя по всему, будет называться PlayStation 5 Slim.
Инсайдеры заявляют, что новинка получит улучшенную платформу AMD на базе 5-нм технологии, пишет MyDrivers. Для сравнения, в актуальной консоли используется 7-нм решение. Таким образом, новая модификация будет не только меньше, но и, возможно, даже мощнее оригинальной PlayStation 5.
Что же касательно выхода Slim-версии консоли, то она может поступить в продажу уже в 2023 году — всего лишь через три года после релиза обычной «пятёрки».
Отметим, что сама Sony ранее заявляла, что дефицит консоли нового поколения продлится как минимум до осени 2021 года.