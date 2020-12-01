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Раскрыты сроки появления в продаже удешевленной версии PlayStation 5
Третья модификация в первый год жизни консоли - это что-то новое
Практически сразу после поступления в продажу PlayStation 5, в сети начали ходить разговоры о Slim-версии консоли. Она, судя по слухам, должна стать и меньше оригинала, и, что важно, дешевле. И вот, на радость фанатам, в сети были раскрыты сроки появления в продажи данной модели.
Уже в 2021 году геймеры по всему миру получат возможность приобрести PlayStation 5 Lite - именно так будет называться новая удешевленная консоль Sony, сообщает китайское издание 3DMGAME. Согласно слухам, при помощи новой вариации приставки компания намерена бороться с дефицитом основной версии. К сожалению, до сих пор остаются неизвестными ограничения, которые будут идти рука об руку с удешевлением девайса.
Отметим, что это будет уже третья модификация PlayStation 5, представленная на рынке. Прямо сейчас японский техногигант продает две версии своей консоли: с дисководом и без него.