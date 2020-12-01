Раскрыты сроки появления в продаже удешевленной версии PlayStation 5

Уже в 2021 году геймеры по всему миру получат возможность приобрести PlayStation 5 Lite - именно так будет называться новая удешевленная консоль Sony, сообщает китайское издание 3DMGAME. Согласно слухам, при помощи новой вариации приставки компания намерена бороться с дефицитом основной версии. К сожалению, до сих пор остаются неизвестными ограничения, которые будут идти рука об руку с удешевлением девайса.

Отметим, что это будет уже третья модификация PlayStation 5, представленная на рынке. Прямо сейчас японский техногигант продает две версии своей консоли: с дисководом и без него.