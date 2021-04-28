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Сегодня в 10:15
Раскрыты сроки проведения летней распродажи в Steam
И всё из-за утечки от партнёров Valve
В сети появилась информация о грядущей летней распродаже Steam. По данным разработчиков неофициальной базы данных SteamDB, пройдёт она в период с 24 июня по 8 июля 2021 года. Начало акции намечено на 20:00 по московскому времени.
Что интересно, сведения о будущей распродаже были распространены самой Valve. Правда, предназначались они лишь партнёрам компании, причём в конфиденциальном порядке. И именно письмо с этими данными попало в руки SteamDB, сообщает команда в своём Twitter-аккаунте.
Отметим, что перед летней распродажей нас также ждёт и её весенний аналог. Он, судя по последним утечкам, состоится в период с 29 апреля по 6 мая. Называться мероприятие будет «Золотая неделя». А с 27 по 31 мая состоится распродажа игр с открытым миром.