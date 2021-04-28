Раскрыты сроки проведения летней распродажи в Steam

Что интересно, сведения о будущей распродаже были распространены самой Valve. Правда, предназначались они лишь партнёрам компании, причём в конфиденциальном порядке. И именно письмо с этими данными попало в руки SteamDB, сообщает команда в своём Twitter-аккаунте.

Отметим, что перед летней распродажей нас также ждёт и её весенний аналог. Он, судя по последним утечкам, состоится в период с 29 апреля по 6 мая. Называться мероприятие будет «Золотая неделя». А с 27 по 31 мая состоится распродажа игр с открытым миром.