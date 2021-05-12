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Раскрыты сроки релиза перевыпуска Принца Персии с современной графикой
Ждать осталось не то чтобы сильно долго
Игровое издательство Ubisoft опубликовало свежий отчёт за прошедший финансовый год. В нём можно найти немало интересного, в том числе и сроки релиза перевыпуска Prince of Persia: The Sands of Time с современной графикой.
Игра, которая изначально должна была выйти в начале 2021 года, в итоге точно выйдет до 1 апреля 2022-го, говорится в документе. С чем связан столь длительный перенос — непонятно. Возможно, студия-разработчик решила взять больше времени на доведение проекта до ума — во время анонса перевыпуск столкнулся с немалым числом критики из-за устаревшей графики.
В том же отчёте Ubisoft можно найти информацию о том, что до 1 октября 2021 года издатель намерен выпустить Far Cry 6 и кооперативный шутер Rainbow Six Quarantine. А в 2022-2023 годах нас ждёт многопользовательский пиратский экшен Skull & Bones.