Раскрыты сроки релиза шлема виртуальной реальности PlayStation VR2

Теперь же в сети появилась информация о том, когда стоит ждать релиза устройства. Если ранее инсайдеры говорили о «конце 2022 года», то свежие данные гласят о «начале 2023-го». По крайней мере, такой позиции придерживаются эксперты PSVR Without Parole.

Сообщается, что одной из причин переноса является желание Sony дождаться, когда PlayStation 5 окажется на руках у как можно большего числа игроков. Учитывая, что консоль всё ещё остаётся дефицитной, такой подход имеет смысл.

Напомним, что релиз PS5 состоялся ещё осенью 2020 года. С тех пор игровая приставка так и не попала в широкую и свободную продажу.