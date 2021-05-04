Раскрыты сроки выхода долгожданной GTA VI

Так, например, инсайдер под ником ViewerAnon заявил, что игра не появится ни в 2021, ни в 2022 годах. Стоит отметить, что ранее этот же информатор выдавал крайне точную информацию о будущих фильмах DC и Star Wars, заслужив тем самым высокий уровень доверия.

По словам интернет-источника, ещё в прошлом году Rockstar в своих внутренних документах «запланировала выпустить игру в конце 2023 года». А это значит, что выход GTA VI состоится не раньше, чем через полтора года.

Что интересно, это не отменяет того факта, что игру могут хотя бы анонсировать либо на E3 2021, либо на The Game Awards 2021, которая пройдёт в конце года.