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Раскрыты сроки выхода долгожданной GTA VI
Если они верны, то между выходами GTA V и GTA VI будет около 10 лет
GTA V — последняя на сегодняшний день часть легендарной серии игр. Со дня её выхода на Xbox 360 и PlayStation 3 прошло почти 8 лет. Это привело к тому, что по сети ходит огромное количество слухов о следующем тайтле в серии — GTA VI.
Так, например, инсайдер под ником ViewerAnon заявил, что игра не появится ни в 2021, ни в 2022 годах. Стоит отметить, что ранее этот же информатор выдавал крайне точную информацию о будущих фильмах DC и Star Wars, заслужив тем самым высокий уровень доверия.
По словам интернет-источника, ещё в прошлом году Rockstar в своих внутренних документах «запланировала выпустить игру в конце 2023 года». А это значит, что выход GTA VI состоится не раньше, чем через полтора года.
Что интересно, это не отменяет того факта, что игру могут хотя бы анонсировать либо на E3 2021, либо на The Game Awards 2021, которая пройдёт в конце года.