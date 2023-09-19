Раскрыты сроки выхода новой части легендарной игры The Elder Scrolls

09:24, 19 сентября 2023
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Раскрыты сроки выхода новой части легендарной игры The Elder ScrollsК слову, с анонса проекта прошло 5 лет
Поклонники легендарной серии игр The Elder Scrolls, разработанной компанией Bethesda, должны подготовиться к долгому ожиданию.
Согласно документу, опубликованному в рамках судебного дела FTC против Microsoft, следующая часть этой знаменитой серии не появится на рынке до 2026 года. Эту информацию также подтвердил юрист Microsoft в ходе судебного процесса.
Кроме того, игра будет эксклюзивно доступна на платформах редмондцев: Windows и Xbox. Глава игрового подразделения компании Фил Спенсер, в интервью для GQ подчеркнул, что для Xbox важно предложить полный и законченный продукт, и это будет справедливо и для The Elder Scrolls VI.
Напомним, что впервые проект анонсировали ещё в 2018 году, но с тех пор новостей о нём было мало.