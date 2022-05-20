Раскрыты сроки выхода «Ведьмака 3» для PS5 и Xbox Series с улучшенной графикой

Спойлер: всё не так плохо, как могло бы быть

Долгое время переносом третьего «Ведьмака» на более современные рельсы занималась российская студия Saber Interactive. Но в связи с политической ситуацией, CDPR решила забрать у них разработку, что мгновенно повлияло на сроки релиза версии для актуальных консолей.