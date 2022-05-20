Раскрыты сроки выхода «Ведьмака 3» для PS5 и Xbox Series с улучшенной графикой

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Раскрыты сроки выхода «Ведьмака 3» для PS5 и Xbox Series с улучшенной графикойСпойлер: всё не так плохо, как могло бы быть
Долгое время переносом третьего «Ведьмака» на более современные рельсы занималась российская студия Saber Interactive. Но в связи с политической ситуацией, CDPR решила забрать у них разработку, что мгновенно повлияло на сроки релиза версии для актуальных консолей.
Какое-то время было непонятно, когда именно игра выйдет — изначально планировалось, что случится это уже во II квартале 2022 года.
Теперь же представители студии, в честь 7-летия проекта, раскрыли некоторые карты. Так, например, стало известно, что улучшенная версия игры выйдет уже в IV квартале текущего года на компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Сообщается, что в числе улучшений, которые увидят игроки, будут более продвинутая графика, поддержка трассировки лучей, а также ускоренные загрузки.
Отдельно стоить отметить, что обновление будет бесплатным для владельцев оригинальной игры.
Источник:Twitter
Автор:Булат КармакТеги:
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