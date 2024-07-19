Раскрыты точные сроки анонса более мощной PS5 Pro

По информации инсайдера Тома Хендерсона, разработчики получили комплекты для разработки этой весной, а заявки на сертификацию должны быть поданы к концу июля.

Хотя первоначально сентябрь назывался месяцем выхода PS5 Pro, отсутствие официального анонса вызывает сомнения. Тем не менее, Хендерсон утверждает, что внутренняя документация Sony указывает на выпуск консоли в этом году.

Кроме того, с 15 сентября все новые игры, представленные Sony, будут обязаны поддерживать PS5 Pro. Это подчеркивает уверенность компании в своевременном выходе консоли.

Возможно, Sony представит PS5 Pro на Tokyo Game Show в сентябре, поскольку это событие станет первым посещением выставки компанией за последние годы. Ожидается, что на этом мероприятии консоль будет официально анонсирована.