Рассекречен следующий PlayStation-эксклюзив, который выйдет на ПК

Согласно его данным, Horizon: Forbidden West появится на ПК в версии Complete Edition. Это означает, что геймеры смогут приобрести как оригинальную игру, так и дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Игра будет доступна в Steam и Epic Games Store. Самое интересное, что релиз ожидается «менее чем через месяц с текущего момента», то есть до 13 октября 2023 года. Это даёт надежду на скорое появление игры в доступе для широкой аудитории.

Страницу с упоминанием сборника уже удалили с сайта сингапурского рейтингового агентства, что добавляет интриги и подтверждает, что информация является достоверной.