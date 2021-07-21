Рассекречена обновлённая и более лёгкая версия новейшей PlayStation 5

И хоть достать устройство по рекомендованной розничной цене всё ещё очень и очень сложно, Sony уже подготовила новую ревизию PlayStation 5. Речь идёт о Digital Edition приставки, сообщает Wccftech.

Её главным отличием от предшественника станет вес — консоль будет на 300 г легче, чем раньше. За счёт чего IT-корпорация смогла достичь таких показателей — неизвестно. Но общий вес устройства теперь будет составлять «всего лишь» 3,7 кг.

Модельный номер свежей ревизии — Модель CFI-1100B01. Её релиз ожидается уже в конце июля 2021 года.