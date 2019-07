Рассекречены подробности о новой игре Need For Speed

Судя по утечке, игра получила название Need For Speed Heat (Need For Speed «Жара»). Коробки выполнены в стиле Need for Speed No Limits. Сроки выпуска указаны до конца 2019 года.

Ранее Electronic Arts подтвердила, что нас ждёт релиз новой игры Need For Speed Heat ближайшей осенью. Правда, затем разработчики решили обойтись без анонса на выставке E3 2019, а ещё позднее пообещали рассказать об игре на Gamescom.