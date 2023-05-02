Razer представила защитные очки для игроков за $250

Razer представила защитные очки для игроков за $250Выглядит… своеобразно
Raze и Retrosuperfuture объявили о новом сотрудничестве. В рамках него компании выпустят модные очки для геймеров, способные защитить от вредного излучения мониторов.
Razersuperfuture (так называется новинка) представляет из себя эксклюзивную модель солнцезащитных очков, «сочетающую итальянское мастерство Retrosuperfuture и легендарный дизайн Razer».
Вдохновлённые спортивной одеждой и уличным стилем, очки имеют массивные дужки и ободки из ацетата, а широкие линзы обеспечивают хорошую защиту и удобство в использовании.
В линзы встроена фотохромная технология для использования очков как в помещении, так и на улице, а также защитное покрытие от синего света для комфорта во время длительных игровых сессий.
Ограниченная серия очков станет доступна 5 мая 2023 года по цене $239. Причём купить их можно будет лишь на сайте Razer.com и в определённых офлайн-магазинах Retrosuperfuture.