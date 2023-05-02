Razer представила защитные очки для игроков за $250

В линзы встроена фотохромная технология для использования очков как в помещении, так и на улице, а также защитное покрытие от синего света для комфорта во время длительных игровых сессий.

Ограниченная серия очков станет доступна 5 мая 2023 года по цене $239. Причём купить их можно будет лишь на сайте Razer.com и в определённых офлайн-магазинах Retrosuperfuture.