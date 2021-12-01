Razer создала портативную игровую консоль для производителя процессоров Qualcomm

Игры
Сегодня в 06:20
1 мин.
Razer создала портативную игровую консоль для производителя процессоров QualcommНеужели портативный гейминг наконец-то «поднимается с колен»?
Уже сегодня Qualcomm представит новое поколение флагманских мобильных процессоров — Snapdragon 8 Gen 1. Но, судя по всему, это не все карты в рукаве компании.
Накануне мероприятия, в сеть утекли слайды с предстоящего шоу. И если верить им, то Qualcomm представит публике ещё один SoC — Snapdragon G3x. При этом он, в отличие от Snapdragon 8 Gen 1, будет ориентирован исключительно на запуск игр.
Более того, для демонстрации всех возможностей новинки, Qualcomm скооперировалась с производителем игровых девайсов Razer. Совместными усилиями они создали игровую консоль, которая получила 120 Гц HDR OLED-дисплей, поддержку беспроводного подключения по 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.
По данным инсайдеров, новинка сможет подключаться к Xbox Game Cloud, а по своей форме и сути будет сильно напоминать Steam Deck от Valve.
Источник: VideoCardz