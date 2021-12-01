Razer создала портативную игровую консоль для производителя процессоров Qualcomm

Накануне мероприятия, в сеть утекли слайды с предстоящего шоу. И если верить им, то Qualcomm представит публике ещё один SoC — Snapdragon G3x. При этом он, в отличие от Snapdragon 8 Gen 1, будет ориентирован исключительно на запуск игр.

Более того, для демонстрации всех возможностей новинки, Qualcomm скооперировалась с производителем игровых девайсов Razer. Совместными усилиями они создали игровую консоль, которая получила 120 Гц HDR OLED-дисплей, поддержку беспроводного подключения по 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.