Размеры Nintendo Switch 2 сравнили с предшественницей и Steam Deck

Для сравнения, экран Switch 2 также больше, чем у Switch OLED (7 дюймов) и даже превосходит дисплей Steam Deck OLED (7.4 дюйма).

Ориентировочные размеры новой консоли составляют 265×115 мм, что делает её на 25% крупнее оригинальной Switch (239×102 мм) и на 61% больше Switch Lite (208×91 мм).