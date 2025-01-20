Размеры Nintendo Switch 2 сравнили с предшественницей и Steam Deck

Опубликовано 20 января 2025, 08:481 мин.
Размеры Nintendo Switch 2 сравнили с предшественницей и Steam DeckЭргономика вряд ли останется прежней
Nintendo Switch 2 станет заметно больше оригинальной Switch. Новый экран размером 8 дюймов почти на 30% больше диагонали дисплея первой консоли (6.2 дюйма) и на 66% превышает её площадь.
Для сравнения, экран Switch 2 также больше, чем у Switch OLED (7 дюймов) и даже превосходит дисплей Steam Deck OLED (7.4 дюйма).
Ориентировочные размеры новой консоли составляют 265×115 мм, что делает её на 25% крупнее оригинальной Switch (239×102 мм) и на 61% больше Switch Lite (208×91 мм).
Однако Switch 2 всё же на 12% меньше Steam Deck (298×117 мм). Толщина устройства, скорее всего, останется на уровне оригинальной модели — около 13 мм.
Джойконы Switch 2, по оценкам, стали выше, сохранив прежнюю ширину, и теперь достигают 115 мм в высоту (на 13% больше предшественников).