Размеры новенькой PS5 Slim наглядно и с фото сравнили с «толстой» версии консоли

21:30, 12 октября 2023
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Размеры новенькой PS5 Slim наглядно и с фото сравнили с «толстой» версии консолиРазница и вправду есть
Дизайн обновлённой PS5 Slim вызвал множество обсуждений среди геймеров.
Недавно один из Reddit-пользователей создал 3D-модели обеих версий консоли, чтобы наглядно продемонстрировать разницу в их размерах и дизайне.
Отметим, что сама Sony не так давно анонсировала выход новой модели, и благодаря этим 3D-моделям стало возможным сравнить её с оригинальной версией.
Главное отличие — размер. PS5 Slim, как и следовало ожидать, оказалась заметно компактнее своего предшественника. Это особенно заметно, когда сравнивают Slim Digital Edition с базовой версией PS5.
Да, изменения в дизайне не настолько радикальны. Но чтобы стимулировать текущих владельцев PS5 к покупке новинки, компания и уменьшила размер, что может стать решающим фактором для обновки.