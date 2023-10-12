Размеры новенькой PS5 Slim наглядно и с фото сравнили с «толстой» версии консоли

Недавно один из Reddit-пользователей создал 3D-модели обеих версий консоли, чтобы наглядно продемонстрировать разницу в их размерах и дизайне.

Отметим, что сама Sony не так давно анонсировала выход новой модели, и благодаря этим 3D-моделям стало возможным сравнить её с оригинальной версией.