Размеры новенькой PS5 Slim впервые сравнили с базовой PS5 на фото

На серии снимков, опубликованных в сети, видно, как новая консоль сравнивается с оригинальной, громоздкой версией.

PS5 Slim имеет более компактные размеры по сравнению с базовой моделью. Консоль стала не только тоньше, но и на пару дюймов ниже. Несмотря на более стройный дизайн, на задней панели устройства сохранены все те же порты, что и у предшественника, включая HDMI, два USB, сетевой разъем и разъем питания.

Фотографии также подтверждают слухи о том, что съемный дисковод PS5 потребует подключения к интернету во время настройки.