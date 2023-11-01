Размеры новенькой PS5 Slim впервые сравнили с базовой PS5 на фото

Размеры новенькой PS5 Slim впервые сравнили с базовой PS5 на фотоРазница ощутима
Совсем скоро на рынок выходит обновленная версия PlayStation 5 — PS5 Slim, и один из пользователей уже поделился фотографиями новинки.
На серии снимков, опубликованных в сети, видно, как новая консоль сравнивается с оригинальной, громоздкой версией.
PS5 Slim имеет более компактные размеры по сравнению с базовой моделью. Консоль стала не только тоньше, но и на пару дюймов ниже. Несмотря на более стройный дизайн, на задней панели устройства сохранены все те же порты, что и у предшественника, включая HDMI, два USB, сетевой разъем и разъем питания.
Фотографии также подтверждают слухи о том, что съемный дисковод PS5 потребует подключения к интернету во время настройки.
На одном из снимков видно уведомление: «Не удается использовать дисковод. Вам нужно подключить PS5 к сети, чтобы зарегистрировать дисковод на вашей PS5».
Предполагается, что консоль нужно будет сопрягать с дисководом всего один раз, но это вызывает опасения относительно того, смогут ли пользователи использовать дисковод в будущем, если Sony отключит серверы аутентификации для PS5 и ее привода.
Напомним, что Sony планирует выпустить новую PS5 в ноябре, но точная дата запуска пока не подтверждена. Цена версии с дисководом составит $499.99, а цифровая версия будет стоить $449.99.