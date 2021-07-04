Разработана игра-симулятор хакера

В CTRL Phreak пользователи смогут себя почувствовать настоящими хакерами. Так, геймерам предстоит взламывать файлы, яростно нажимая на рандомные клавиши на время.

“Станьте хакером из фильмов, набирая молниеносную тарабарщину на клавиатуре, создавая набор ключевых слов и фреймворков, которые перегружают ваш код, и взламывайте файлы, пока не получите root-доступ”, — сообщается в описании игры.

Разработчиком игры выступает пользователь популярной соцсети Reddit под ником Robot-Satan. Выход игры запланирован на август текущего года, а именно на 27 число. На данный момент у игры уже есть страница в социальной сети Steam, однако стоимость не указывается.